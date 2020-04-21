有輕度智障的林姓酒店小姐，涉與哥哥凌虐2歲兒，並丟下兒與蕭姓男友外出玩樂，導致兒餓死家中廁所，3人均遭起訴。台北地院今提在押的林兄，林兄辯護律師替他做無罪答辯，稱林兄也有智能障礙，照顧小孩能力有限，聲請精神鑑定。林母

辯護律師表示，林兄與林女同住期間，因第一次來台北，沒有其他親友，不知如何謀取工作，錢花光後只好又離開台北；林兄若有食物，都會分享給小孩，並無檢方起訴所指毆打小孩、關廁所行為。

律師說，林兄本身也有智能障礙，照顧孩子、謀生能力都有限制，檢方提出罪證，只有林女與蕭男2人的供詞，該2人最有可能導致小孩死亡，可能因此將責任推給林兄，小孩死亡時林兄早已離開1個月，沒可能還把小孩關廁所，顯然不是林兄所為。

律師並指，他與林兄對談時，發現林兄對某些問題理解力低下，聲請委託台大醫院鑑定林兄的智能障礙，確認是否導致辨識能力減低、照顧小孩能力低下等情形。

法官詢問林兄過去是否有就醫，林兄遲遲沒有回應，最後在律師的輔導下，才表示曾領過身心障礙手冊，國小、國中都接受過特殊輔導，但沒有就醫過。

庭後，林母受訪表示，小孩在嘉義給顧得好好的，後因沒法繼續照顧，她又因照顧罹癌的弟弟支不開身，只好請林兄帶上台北，沒想到就出事，她不知道誰凌虐小孩，「但我比較相信兒子」。

檢方起訴指出，林女未婚生下小孩，2018年8月初林兄帶小孩北上與林女同住，2人卻不時凌虐小孩、關廁所不給食物；同年9月蕭男與林女同居，10月搬離，卻常邀約林女外出，費用由林女付擔，11月6日林女將男童關廁所，再與蕭男外出，8日晚間返家才發現男童身亡。

北院前幾次開庭，林女稱都是哥哥照顧小孩，有給哥哥錢，且勸哥哥不要關小孩，但哥哥不聽，還拿皮帶打小孩；蕭男則稱，他在網路上認識林女，有聽說林兄會打小孩，但因不常住在林女家，不清楚實際情況，沒有凌虐小孩。

(中時 )