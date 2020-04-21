◎高雄92海軍拒絕疫調 陳時中坦言有隱憂

海軍敦睦艦隊高雄有9人染疫，高雄市長韓國瑜今天表示，744位官兵中扣掉24位已確診，350位戶籍在高雄，當中有92人表示因「未接獲上級指示」，拒絕配合市府進行疫調，高雄衛生局表示，若拒絕可依法重罰30萬。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，是因為自己先前下過命令，檢疫所時，若在沒有確定對方身份不要回答問題，避免隱私洩露，目前已經請檢疫所配合，希望直接請公務員前往檢疫所作役調。

◎磐石艦再增3確診 累計27名海軍官兵染疫

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增3例COVID-19病例(案423至425)，為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊(磐石艦)實習生及軍人。

◎口罩3.0明上路 四大超商預購繳費一次完成

口罩3.0明天上路！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中宣佈，口罩實名制3.0明起可至四大超商購買，民眾持健保卡用事務機就可進行預購、繳費，手機、網路訂購用戶也開放立即繳費，省去民眾等待口罩的時間，明起預購後，民眾最快4月30日就可開始取貨。

◎疫情哏爭議大 「陳鬧鐘」6集喊卡

全民大劇團日前製作《中央流行藝情指揮中心》網路節目，由洪都拉斯模仿衛福部長陳時中的弟弟「陳鬧鐘」造成話題，不過連日來社會評價兩極，有人覺得影片帶來歡樂氣氛為社會苦悶氛圍解壓，也有不少人抨擊劇團不該在傷口灑鹽、拿疫情當喜劇哏，甚至有網友質疑是否有「中資」介入。原本就是貼錢製作的全民大劇團疑不堪外界批評壓力，21日發出聲明，「總影集至今六集，已經全數播放完畢，謝謝大家的關心與支持。」

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(中時電子報)