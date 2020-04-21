雲林縣北港鎮鎮安宮祈安法會，增添「賭普」紓解疫情壓力。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮鎮安宮丁府八千歲王爺，百年前曾協助地方掃除瘟疫，去年王爺突然指示今年需舉辦法會，沒想到今年就暴發新冠肺炎疫情，21日廟方舉辦植福祈安法會，希望百年後眾神再祈福，平息這場突如其來的疫情危機。

供奉七王爺、丁府八千歲等眾多王爺的北港鎮安宮，21日舉辦「建廟135周年暨禮斗植福三獻祈安法會」，由鎮安宮主委莊松裕、總幹事楊駿騰、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長蕭永義、縣議員黃美蘭等人共同主持。

莊松裕表示，百年前清光緒年間，北港地區發生瘟疫，當時地方仕紳從雲林縣口湖鄉下崙聚落，迎請丁府八千歲王爺至北港協助掃除瘟疫，瘟疫退散後民眾感念王爺慈恩，將祂永祀鎮安宮至今。

去年中旬鎮安宮總幹事楊駿騰突然夢見丁府八千歲王爺，指示要舉辦祈安法會，廟方為慎起見擲筊請示確認後，才著手籌辦法會事宜，沒想到今年1月即暴發新冠肺炎疫情，大家才驚覺原來是王爺代天巡狩，百年後再為台灣消災祈安。

楊駿騰指出，此次法會除依古禮進行傳統普度，特別增添「囝仔普」與「賭普」，現場有許多小朋友的玩具、糖果，以及麻將、撲克牌等賭具，希望讓人、神、好兄弟同樂，紓解疫情帶來的壓力，玩具、糖果將在法會結束後，送給國小學童保平安。

(中時 )