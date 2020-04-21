立法院今三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正案」，追加紓困特別預算1500億元，同時授權行政院得視疫情需求，可再追加2100億元。針對行政院是否會再追加特別預算，行政院政務委員龔明鑫表示，疫情衝擊或影響還要看防疫指揮中心專業意見才能判斷，會先把準備工作做好。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇貞昌院長感謝立法院游錫堃院長、蔡其昌副院長、朝野各黨團及委員的辛勞，以及相關部會的努力，行政院將儘速提出追加的特別預算，送請立法院審議，請朝野各黨團共同支持，讓紓困振興規模更加大，協助國人及產業度過難關

為協助疫情衝擊的產業紓困，行政院原本提出600億元特別預算，隨後又追加1500億元，行政院因而提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正案」，希望把紓困總預算提高至2100億元。

立法院今三讀通過版本，除通過行政院追加1500億元，因應疫情發展，條文授權行政院得視疫情需求，再追加2100億元，不須再提特別條例修正草案，被認為是給予行政院空白授權。

對此，龔明鑫說，疫情衝擊或影響，須交由防疫指揮中心提出專業意見後再判斷，行政院會先把準備工作做好，沒辦法完全預料是否會再追加預算。

(中時 )