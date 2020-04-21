加強防疫 新加坡抗疫措施將延伸到6月1號 17:182020/04/21 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡移工是新加坡確診數最大的來源。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡總理李顯龍在剛剛舉行的新聞發布會上宣布，為防止新加坡疫情擴散，新加坡原本宣布實施到5月份的抗疫情措施將延伸到6月1日。 李顯龍在新聞發布會上特別表示，新加坡採取措施以來已經見到成效。除了移工在宿舍的群聚感染數字增加外，在社區感染的數字大幅度減低。 李顯龍表示，新加坡將會照顧為新加坡做出貢獻的移工，就像是新加坡照顧自己公民一樣。新加坡政府將確保移工們能按月寄錢回家，和家人聯絡。 新加坡政府公佈的數據顯示，新冠病例增加到9125例。目前是東南亞確診數最高的國家。 (中時 ) #新加坡 #李顯龍 #移工 #新聞發布會 #數字 也許您會感興趣 推薦閱讀 防堵登革熱 高市超前部署 04:102020/04/17 地方新聞 新加坡確診數破5000大關 考慮移工入住2郵輪 20:592020/04/17 國際 林智堅視察外籍移工宿舍 盼企業借鏡共同守護移工健康 13:102020/04/18 生活 新加坡確診數近6000人 李顯龍：未來幾天抗疫關鍵 17:402020/04/18 國際 科技防疫護移工 竹市經驗分享 04:102020/04/19 地方新聞 守護移工健康 副市長視察台中公園防疫措施 16:452020/04/19 生活 曾經的防疫典範 揭新加坡疫情爆炸2大錯誤 00:012020/04/20 國際 守護移工 多國語言宣導防疫 04:102020/04/20 地方新聞 新加坡移工淪未爆彈 肺炎確診暴增22倍 11:332020/04/20 時事 群聚母湯警方嚴堵移工防疫漏洞 18:092020/04/20 社會 國際熱門新聞 若金正恩病故 誰將繼承北韓正統？ - 趨勢 情義相挺！它給大陸200萬片口罩 如今對方回報1.5億片 - 國際 金正恩動手術病危？南韓火速回應 - 國際 金正恩傳病危 心腹胞妹能接班？專家點出一關鍵 - 國際 死人變活人！金正恩愛將真實近況曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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