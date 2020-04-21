新加坡總理李顯龍在剛剛舉行的新聞發布會上宣布，為防止新加坡疫情擴散，新加坡原本宣布實施到5月份的抗疫情措施將延伸到6月1日。

李顯龍在新聞發布會上特別表示，新加坡採取措施以來已經見到成效。除了移工在宿舍的群聚感染數字增加外，在社區感染的數字大幅度減低。

李顯龍表示，新加坡將會照顧為新加坡做出貢獻的移工，就像是新加坡照顧自己公民一樣。新加坡政府將確保移工們能按月寄錢回家，和家人聯絡。

新加坡政府公佈的數據顯示，新冠病例增加到9125例。目前是東南亞確診數最高的國家。

(中時 )