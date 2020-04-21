油價慘、企業減薪、減班休假一波波，壞消息不斷，工商團體負責人憂疫情引發失業與需求不足的長期性蕭條，進而呼籲政府的紓困方案要快、要及時，要確實落實執行，方案內容更要能貼近現實。

工商協進會理事長林伯豐直言，疫情衝擊國家經濟，民生消費，也重創企業經營，政府的紓困方案主要是為救急，救急就要快、要及時，否則，恐將陷入失業與需求不足的惡性循環，壞消息只會多，不會少。

中小企業總會理事長李育家也指出，紓困及時固然重要，方案內容是否有確實落實執行也很重要，以融資為例，即使有政府信保基金的擔保，不少會員廠商向他反映，融資難的問題依然沒變，顯然，銀行並未確實落實執行「善貸」中小企業，政策方案要能確實落實執行，才能達到紓困救急的目的。

商總理事長賴正鎰認同的指出，更要能貼近現實。受疫情影響，民生消費行為幾乎停滯，連月來服務營收接近零，不管是對企業還是對勞工的紓困，金援是最直接有效、也是最貼近現實的作法，例如稅負的減免，包括營所稅、營業稅、地價稅、土地稅等的減免，對企業都是最直接的幫助。

還有，酷碰券，賴正鎰與林伯豐都認為，不夠貼近現實，有誰會為了抵1千元，而去多花4千元？不如花現金或等同現金的消費券反而更能刺激消費。

(工商 )