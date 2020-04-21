疫情讓不少課程被迫中斷，但學習不應有空窗期，「線上自學」模式已成為熱門進修管道。遠傳21日宣布，與線上英語教育領導品牌TutorABC攜手合作，推出全新方案，合攻線上學習。

遠傳表示，在遠傳申辦699資費方案，攜碼、新申辦或是續約用戶，就可以享有16堂專業師資的線上英語課程（可自由選擇TutorABC成人課程或是tutorJr少兒課程），以及4G行動上網吃到飽、網內互打免費的電信服務。

若申辦1399資費，則享有TutorABC或tutorJr價值近3萬元的課程，換算下來，每個月約400元即可享有上網吃到飽，遠傳強調「一費雙享」資費方案，讓成人培養英語職行力，提升競爭力、家長與孩子一同用科技防疫，讓學習持續，體驗教育無際。

TutorABC & tutorJr是全球規模最大的線上真人教學平台，由美國矽谷技術團隊研發創立，服務對象從青少年到企業專業人士，憑藉獨創、獲得專利的「動態課程系統」（DCGS，Dynamic Course Generation System），媒合學習者與全球外籍顧問，精準打造定製化課程和教材，開創獨有的在線真人互動及實境教學模式。在全球80個國家、100個城市，擁有超過30,000名外籍顧問， 是英語線上教育的領導品牌。

遠傳表示，與TutorABC合作的方案內容設計，依據專業英語教學師資建議，讓用戶在兩個月內持續上課，TutorABC & tutorJr還能依據個人語言學習的需求，搭配彈性、自由的選課，無論是想開口說英文、準備英檢或是出國深造，都有適合的方案內容與課程建議。

(工商 )