新冠肺炎疫情持續在世界各地蔓延，全球累計確診人數飆破247 萬例，造成至少17萬人喪命，嚴重衝擊國際經濟，5月原油期貨創下史上首見的「負油價」，現在甚至還傳出第一個可能「倒閉」的國家。阿根廷向國際債權人表示，盼能全面債務重整，且在未來3年之內，不償還本金只還利息。

根據《路透社》報導，截至2019年底，阿根廷的國家債務總額高達3230億美元，目前無力償還債務，該國經濟部長古茲曼（Martin Guzman）陸續向富達（Fidelity）、貝萊德（BlackRock）等債權人談判，希望能減免400億美元的債務，包括本金減免36億美元、利息支付減免379億美元。

阿根廷經濟部長古茲曼（左）陪同總統費南德茲（中）召開記者會。（圖／翻攝自臉書Alberto Fernández）

古茲曼堅稱，阿根廷需要大量減免債務以確保社會穩定，明明是欠他國錢，態度卻非常強硬，甚至還語帶威脅表示，如果債權人不同意全面重整債務，恐得面臨違約風險，言下之意就是阿根廷不惜倒帳。古茲曼還提出國際貨幣基金組織（IMF）資料指出，阿根廷至少須5年不償付外債，才能恢復外匯儲備。

阿根廷號稱國際資本市場的「違約之王」，自獨立後就屢屢爆發債務危機，雖然是南美洲第2大經濟體，但由於政府開支龐大、財政赤字激增以及大幅對外舉債，短短幾年內，阿根廷通貨膨脹率超過50%，再加上這波新冠肺炎疫情重創全球經濟，多種風險相互疊加下，阿根廷再次面臨破產倒閉。

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(中時電子報)