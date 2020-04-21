鍾欣凌與黃姵嘉在公視新戲《我的婆婆怎麼那麼可愛》婆媳互鬥，戲外兩人感情超好，黃姵嘉在鍾欣凌面前自首，承認角色很沒大沒小：「其實我覺得這媳婦蠻白目的！愛挑釁婆婆講話又太直接。」鍾欣凌也分享當媳婦的關鍵，還要讓自己處在一個「進可攻、退可守」的狀態，在還未摸清對方底細的時候，千萬不要像劇中的黃姵嘉一樣輕易地耍白目，要學著觀察再慢慢推進，也許就能像與自己媽媽一樣的相處模式。

第一次接演對前輩沒禮貌的角色，黃姵嘉覺得很不好意思，談及與鍾欣凌第一次合作，黃姵嘉表示：「欣凌姐在現場都會照顧每一個人，雖然她讀本的第一天小遲到了，但她完全沒有架子，很緊張的一直跟大家道歉，那時候就覺得哇！欣凌姐真的是很溫暖耶！」

鍾欣凌、黃姵嘉在《我的婆婆》劇中飾演一對關係不好的婆媳，戲裡吵翻天，戲外鍾卻大讚黃是有眼力見的好媳婦。（圖／公視）

鍾欣凌則笑說：「我跟姵嘉在戲外其實是靠『草莓吐司』定情的，化妝的時候姵嘉觀察力超好，發現我一臉渴望的在偷看她吃草莓吐司，她就分給我，我們就發現彼此有相同的愛好，常常互相請吃草莓吐司，媳婦就是要這樣，懂得『察言觀色』的才好。」

鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉將在《我的婆婆怎麼那麼可愛》中有爆笑演出。（圖／公視）

張書偉劇中夾在婆媳二人中間，當兩人的潤滑劑。鍾欣凌則爆料，張書偉飾演的發糕是老實好人一枚，但唯一的缺點就是「腳很臭」！鍾欣凌說：「黃姵嘉在劇裡常常怒吼『發貴你腳拿開，真的很臭！』真的是笑死我了！但也是因為他從頭到尾都只有一雙廚師專用的膠鞋，沒辦法換，天氣又熱，真的是辛苦他也辛苦常常跟他對戲的姵嘉了。」

黃姵嘉、張書偉在《我的婆婆》劇中是一對歡喜冤家。（圖／公視）

張書偉則喊冤：「沒辦法，這也不是發貴的錯，畢竟當一個廚師就是整天待在廚房裡，悶久了才會這樣，對啦！發貴就是腳很臭。」導演鄧安寧甚至取材張書偉昔日天團「Energy」的夯歌，讓鍾欣凌、黃姵嘉在劇中模仿當年走紅的歌曲〈放手〉，兩人邊唱邊跳：「都跟你說了放手！」搞怪又搞笑的橋段，讓人印象深刻。

張書偉劇中飾演老實的餅鋪師傅。（圖／公視）

電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》故事在描述小鷗（黃姵嘉 飾）在嫁入蘇家前後，公公跟老公就相繼掛掉，使她完全不得婆婆彩香（鍾欣凌 飾）的歡心。而蘇林彩香（鍾欣凌 飾）承受著喪夫、喪子之痛，以及家族餅店「珍賀齋」的倒閉危機，偏偏她的四個子女都不願意接家業，讓彩香決定關掉餅店並北上依靠子女們，想不到這些「不孝子們」各懷鬼胎，像詐騙集團一樣要訛詐自己的養老金，上演媽媽與子女、婆婆與媳婦間瘋狂、脫序的家族戰爭。原本與彩香已是井水不犯河水的小鷗，陸續聽到蘇家兒女詐騙的誇張行徑，同情心、好勝心湧上心頭的她決定與「珍賀齋」忠誠的糕餅師傅發貴（張書偉 飾）留守餅舖繼續拼下去！命運是如此的巧妙，蘇家的鬥爭能化解嗎？小鷗能助彩香一臂之力挽救母子問題嗎？「珍賀齋」還有機會起死回生「重振雄風」嗎？《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於2020年6月6日於公視頻道播出。

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(中時電子報)