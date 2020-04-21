新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發，讓不少課程被迫中斷，但學習不應有空窗期！遠傳今(21)日宣布，與線上英語教育品牌TutorABC攜手合作，推出全新方案，即日起來遠傳申辦699資費方案，就可以同時享有專業線上英語課程(可自由選擇TutorABC成人課程或是tutorJr少兒課程)，以及遠傳4G行動上網吃到飽，以及網內互打免費的電信服務。

遠傳與線上英語教育品牌TutorABC攜手合作的全新方案，提供699資費方案，無論是攜碼、新申辦或是續約用戶，便享有16堂專業師資的線上英語課程(可自由選擇TutorABC成人課程或是tutorJr少兒課程)，更能享受遠傳優質的4G行動上網吃到飽，以及網內互打免費的電信服務。若是申辦1399資費，既能享受TutorABC或tutorJr價值近3萬元的課程。換算下來，每個月只需約400元就可以享受上網吃到飽的電信服務，遠傳獨家的「一費雙享」資費方案，讓成人培養「英語職行力，提升競爭力」、家長與孩子一同用「用科技防疫，讓學習持續，體驗教育無際」！

TutorABC & tutorJr是全球線上真人教學平台，由美國矽谷技術團隊研發創立，服務對象從青少年到企業專業人士，憑藉獨創、獲得專利的「動態課程系統」（DCGS，Dynamic Course Generation System），媒合學習者與全球外籍顧問，精準打造定製化課程和教材，開創獨有的在線真人互動及實境教學模式。在全球80個國家、100個城市，擁有超過30,000名外籍顧問， 是英語線上教育的品牌。

方案內容設計依據專業英語教學師資建議，讓用戶在兩個月內持續上課，TutorABC & tutorJr還能依據個人語言學習的需求，搭配彈性、自由的選課，無論是想開口說英文、準備英檢或是出國深造，都有適合的方案內容與課程建議，千萬別因為疫情而耽誤了英語學習的時機，快到遠傳網路門市申辦！

(科技)