防疫特約旅館提供14天備品，給在台居家檢疫的鄉親使用。（金門縣府提供）

金門縣在台灣北部防疫特約旅館的房間內部。（金門縣府提供）

金門縣長楊鎮浯（左一）與新北市長侯友宜（右一）訪視防疫特約旅館，現場交換防疫經驗。（金門縣府提供）

新冠肺炎疫情持續發燒，金門縣府擬訂將病毒阻絕於境外的大戰略，與新北、桃園合作規畫防疫旅館，協助返國鄉親直接在台進行居家檢疫，減少人口跨境流動，降低疾病傳播風險。縣長楊鎮浯今（21）日與新北市長侯友宜實地訪視，決心攜手打贏這場防疫大作戰。

新冠肺炎疫情席捲全球，台灣地區境外移入個案持續攀升，金門縣府為為將病毒阻絕於境外，3月19日起即展開超前部署，與新北市、桃園市合作規畫防疫特約旅館，協助返國鄉親直接在台進行居家檢疫，減少人口跨境流動，降低疾病傳播風險。

這項真正做到防疫視同作戰，具戰略性的防疫措施普獲鄉親好評，至今共有31人使用，目前尚有13人進住居家檢疫中，已完成檢疫的鄉親，身體狀況也均良好。

金門縣長楊鎮浯今與新北市長侯友宜同赴防疫旅館訪視運作狀況，並慰問在台居家檢疫鄉親，以及慰勉在台防疫同仁的辛勞，感謝大家全力配合防疫，2地首長也就未來疫情發展，交流防疫經驗和因應措施。

金門縣政府表示，為鼓勵鄉親在台完成居家檢疫後再返回金門，縣府除立即啟動北台灣防疫特約旅館，更訂定「金門縣政府因應嚴重特殊傳染性肺炎縣民在台入住防疫旅館執行居家檢疫實施計畫」，凡入住特約旅館完成居家檢疫的鄉親，除可向中央申請新臺幣1000元的防疫補償金外，還可再向縣府申請新臺幣1200元的住宿補貼。如為中低收入戶者，則可申請全額住宿補貼，希望減輕鄉親經濟的負擔，提高鄉親在台居家檢疫意願，達到避免人口跨境流動，進一步造成地區醫療與防疫負擔的目標。

(中時 )