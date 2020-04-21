大陸散熱廠商積極搶進手機散熱領域，全球第一大智慧型手機VC及熱管供應商-雙鴻(3324)董事長林育申認為，陸廠崛起恐擠壓台廠生存空間，下半年手機VC價格競爭難免，不過林育申表示，雙鴻將透過自動化提升良率，降低材料成本來迎戰價格戰，預估市佔率還是可以維持在30%到40%，毛利率亦可維持一定水準。

新冠肺炎疫情重創智慧型手機市場，原本上半年是韓系手機品牌廠出貨旺季，因歐美疫情爆發拉貨處於停滯，連帶影響雙鴻第2季手機出貨，所幸大陸地區因疫情獲得控制，大陸手機廠需求回溫，降低了對公司手機營收的衝擊。

由於韓系手機廠拉貨停滯，雙鴻預估，今年第2季手機營收將較第1季減少47%，但仍較去年同期成長20%。

不過，儘管受到疫情影響，今年上半年5G手機銷售量注定要下修，但大陸加速5G基地台佈建是國策，預估今年佈建會完成，下半年無論是韓國或是大陸手機品牌廠推出的新機全部都是5G手機，林育申樂觀預期，疫情過後，5G手機將成為市場主流。

林育申表示，下半年5G中高階手機將採用VC，中低階則使用熱管，雖然市場變大，但大陸亦有一到兩家散熱廠崛起，由於大陸散熱廠與手機廠綁很緊，陸廠崛起對台廠一定會有影響，排擠到台廠生存空間，下半年殘酷價格競爭難免，預估今年下半年VC價格(ASP)將跌至1.5美元以下，降幅約10%。

面對來勢洶洶的陸廠，雙鴻已超前佈署備戰，林育申表示，公司將透過自動化生產提升製程良率，降低材料成本，預估手機VC及熱管毛利還是可以維持一定水準，整體市佔率可望守住30%到40%。

為分散製造風險，雙鴻亦計畫在泰國設廠，林育申表示，在泰國設新廠是希望能增加接單機會，泰國廠預計投資1000萬美元，今年第4季到明年第1季設廠完成，並於明年正式量產，若加上其他資本支出，今年資本支出預估達10億元。

(時報資訊)