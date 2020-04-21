囊括多項國際攝影獎，崇右科大第一屆攝影畢業聯展今在文化中心登場，圖為王瑋蓉Ocean Pollution系列作品。（許家寧翻攝）

崇右科大陳允楷以攝影技巧，讓模型車栩栩如生，在極地狂飆。（許家寧翻攝）

揹起相機，一同走過1460個日子。基隆崇右科大第一屆攝影學位畢業聯展，集結4年來國際攝影比賽獲獎作品，榮獲莫斯科MIFA國際攝影賽銀獎的學子王瑋蓉，蒐集海邊的垃圾拼製而成禮服，透過攝影盼省思留給自然乾淨的環境。

基隆市文化中心第34陳列室，自21日起至26日舉辦「壹肆陸零，崇右影藝科技大學攝影學位學程第一屆畢業聯展」，首屆畢業生憑著對攝影的興趣及熱情，展出包括東京、美國IPA以及法國巴黎PX3、莫斯科MIFA國際攝影獎作品。

去年抱回莫斯科國際攝影獎銀獎的王瑋蓉，其中《Ocean Pollution》系列的作品是在台灣基隆的各海邊所拍攝，模特兒身上的禮服皆是由王瑋蓉在海邊蒐集到的垃圾拼製而成，希望能呼籲大家到海邊遊玩時留給大自然乾淨的環境。

陳允楷則認為在台灣要拍到雪景很難，找一台瘋狂的車到雪景更難，他把腦中的夢想放大，以光繪技術，加上豐沛的想像力，讓模型車彷彿有了生命，奔馳在極地氣候，如入無人之地，畫面充滿驚奇，展現對攝影熱情與前衛大膽的創意。

畢業，是人生另一個階段的開始。文化局長陳靜萍表示，同學們一千多天來在基隆的求學生涯，從在地出發，以嶄新的風貌及多元主題，表現豐富多彩的內涵，突破過去學生畢業展的陳舊印象，讓參觀人士也能獲得不一樣心靈觸動。

(中時 )