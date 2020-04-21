北市副市長黃珊珊。（張薷攝）

敦睦艦隊已有27例確診個案，其中1人設籍北市，待過6個場所，不過北市府只公布1處家樂福爭鮮的地點，讓北市長柯文哲的公開透明原則被批評，北市副市長黃珊珊表示，該案到過的其他地點，分別是女友家、自助洗衣店，剩下都是車站，黃珊珊強調，市府公布秉持3原則，一停留時間要夠長，二為沒有戴到口罩的狀況，三則是中央規定。

黃珊珊表示，目前只公布一處，其他沒有公開就是是女友的家，一個是沒有人的洗衣店，一個就是公布的爭鮮，其他就是車站等，公共運輸上戴了口罩就不匡列接觸者，所以就不是要被匡列的對象。

黃珊珊強調，針對公布地點標準，第一時間要夠長，第二沒戴口罩，第三中央規定，北市的標準是根據中央一直以來的原則，希望中央明確、一致的規定，要給特定不多數人警覺，還是連其女友的家也都要讓大家知道，今天已請衛生局就我們現在的原則詢問中央是否妥當，或是有其他指示。

此外，對於確診案例在跨縣市，疫調通報有時間誤差，黃珊珊指出，確診案例如果在北市，接到突爆後就會消毒，經過疫調結果的通報，之前跨縣市確實有，例如在北市的幼兒園，家不在北市，因為家人在北市的學校教書，所以事先知道就能先準備。

衛生局長黃世傑說明，北市只知道北市確診案例足跡疫調，其他縣市甚至新北的足跡都不知道，因此看到公布足跡，沒有辦法知道是哪一個人。

黃珊珊指出，第一時間通報到地方政府，就會針對足跡進行消毒，就算通報晚一點，一定都會進行完整的疫調，都不會漏掉，但確實會因為每個縣市進行疫調的時候確實會有點時間差，不是那麼容易，要匡列、時間點等，「不是誰故意要延遲」，的確需要時間。

(中時 )