新冠肺炎疫情持續延燒，娛樂產業首當其衝，屏東縣政府為協助業者度過難關，決定主動調降4至6月的查定稅額，降幅達到30％，首波暫訂持續3個月，將視情況決定是否延長，估計縣內共有950家業者受惠，金額約在200萬元。

屏縣府財稅局長程俊指出，肺炎疫情衝擊許多產業，中央政府啟動不少紓困方案，但考量部分業者恐無暇申請或不得其門而入，於是啟動盤點縣內現況，發現包括抓娃娃機、網咖、水上活動等娛樂業者普遍營收大幅下滑，於是主動減徵業者查定稅額。

程俊表示，符合查定稅額的娛樂業者，因經營方式特殊或規模較小，繳稅方式都是以過去營業額為基準，每月繳交固定稅額，所以調降稅率後，業者不需要提出申請，屆時收到需繳稅金都已經是減稅後的金額，估計每月減稅金額超過90萬元，對業者來說不無小補。

至於另一種自動報繳娛樂稅的業者，因受疫情衝擊會直接反應在每月營業額上，所需要扣繳的金額也會降低，因此不需直接處理這部分。程俊說，產業界受到疫情的衝擊來得又急又快，首波減稅政策將試行3個月，未來會持續視疫情狀況進行調整，延長與否仍不確定。

(中時 )