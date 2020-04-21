美國第六艦隊表示，俄羅斯的Su-35戰機對於美國海軍P-8A波塞頓巡邏機( Poseidon )進行危險攔截，兩飛機最接近距離逼至8公尺內，P-8A到飛入地中海國際空域25英尺內。

噴射戰機世界(Fighter JetsWorld)報導，第六艦隊稱，在地中海公共海域，P-8A巡邏機在不到兩個小時的時間，遇到俄羅斯空軍Su-35戰機的兩次攔截，第一次平安無事，但第2次攔截時，就出現過於逼近的危險飛行。

第六艦隊的聲明：「第一次的攔截，被認為是安全和專業的，但是第二次就不同，因為Su-35快速、大功率的機動飛行，立即逼近到P-8A的25英尺(7.8公尺)以內，甚至P-8A的機組員都感覺到來自Su-35的飛行尾流和噴射廢氣。」

April 19, 2019, Unsafe Russian intercept of 6th Fleet U.S. Navy P-8A above the Mediterranean Sea

第六艦隊認為，P-8A的飛行處在恆定的高度空速，地點也處在國際公海，俄羅斯Su-35飛行員完全沒必要如此做，嚴重危害了兩架飛機的飛行安全，也抵觸國際飛行規則。

美國第六艦隊說，在上週三，P-8A也在地中海遇到一次危險攔截中，同樣是Su-35戰機，故意飛到P-8A的前方，42分鐘的時間，P-8A一直撞到Su-35造成的尾部湍流。

俄國國防部周一的官方聲明說的是另一件無關的事，沒有提到Su-35與P-8A的遭遇。

(中時電子報)