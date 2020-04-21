台中市烏日區新興路、光日路口的超商上演全武行！只因為買東西時互相看不順眼，29歲林姓男子與20歲洪男及其友人發生口角，雙方一言不合後爆發肢體衝突，扭打成一團，嚇壞附近民眾，所幸警方獲報後趕抵現場制止，並依聚眾妨害秩序、傷害罪法辦。

這起事件發生在21日凌晨0時許，警方調查，洪男及另2名友人原本在超商外聊天，緊接著，就見到渾身帶著濃濃酒味的林男從一輛黑色賓士車下車，正準備進入超商買東西時，見到洪男等人即嗆聲「看甚麼」，接著林男進入超商了啤酒、走出超商時又對洪男等人嗆聲。

巧的是，洪男另名友人剛巧騎車到現場，見到林男行徑後感到不滿，雙方爆發口角衝突，林男竟持棍棒毆打騎機車的男子，而洪男及另2名友人見情況不對、也加入戰局。

以1敵4的林男不滿自己勢弱且受傷，又找來2名友人助陣，雙方人馬扭打成一團，附近民眾及超商店員嚇得趕忙報警，烏日警方獲報即啟動快打部隊，將涉案相關人帶回釐清案情。

警方指出，涉嫌鬥毆的雙方都表示不認識對方，只是因為互看不順眼，才會爆發衝突。經偵訊後，依聚眾妨害秩序、傷害罪法辦。

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(中時 )