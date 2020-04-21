新冠肺炎疫情持續延燒，旺旺集團捐贈屏東市公所水神抗菌液數量共1700箱，21日由各里里長協助發放至家戶，里長們紛紛在臉書表達感謝之意，並表示，在海軍敦睦艦隊陸續公布足跡後，使得人人自危，此舉有安定人心作用，讓市民守穩防疫第一線。

屏東市平和里長伍靜華除第一時間在臉書感謝旺旺集團贊助，也邀請里民一同防疫，她試算，平和里共收到7箱、168瓶水神，若以里內300家戶試算，每戶約能領到250cc，她隨即著手分裝，並主動發送訊息鼓勵民眾領取，並號召左鄰右舍相互告知，打造綿密防護網。

伍靜華也強調，這來自企業界的善心是要共享共有，她從2月起便開始到水神據點領取、分裝供里民使用，一直提醒夠用就好，且要存有感恩的心，持續作好自家附近消毒工作，一起對抗疫情。

豐田里長董怡民也特地在臉書表達感謝，由於里內有不少大樓及學校，避免長輩領取不便，他將水神直接載送至管委會，同時表示，抗疫期間不管疫情如何變化，請大家不要太過恐慌、彼此仇視，唯有相互關懷，保持社交距離及勤洗手，才能努力挺過疫情。

屏縣衛生局則不斷提醒，防疫需靠全民一起，希望民眾進出公共場所及搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫；返家後應立即加強洗手，以降低感染風險，加強作好防疫工作。

(中時 )