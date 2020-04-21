小宇在記者會發表創作公益曲《臉》。（粘耿豪攝）

Janet、大霈、小宇齊推環保。（粘耿豪攝）

【即時新聞】Discovery攜手Janet、大霈、小宇發起「一件好事救海洋」線上記者會。(粘耿豪攝)

今年適逢「世界地球日」50週年，藝人Janet、大霈、小宇出席「Discovery一件好事救海洋」直播線上記者會，邀請全民參與「＃我有多垃圾」網路串聯開箱活動。受新冠肺炎疫情影響，Janet才剛結束14天自主管理，她透露當初本來打算一個人回台灣，但是眼看狀況越來越不明朗，所以全家人還是從加州返家。

Janet居家隔離長達3個禮拜，3餐都是她和老公George輪流料理，就連2歲兒子Egan看久也想跟著煮。Janet坦言，長時間在家難免和老公有些小口角，「很多生活瑣事都可以吵，包括煮菜順序都能講吵，但是我們會適時給彼此獨立空間，George最近愛玩動物森友會，我則是會上網看Reddit網站。」

小倆口也趁這波相處時間拚第2胎，還開玩笑表示這波隔離搞不好會有嬰兒潮。Janet也開心表示，George雖然在美國的演出工作受影響，試鏡也只能透過視訊，但是他在5年前演出的影集《隔離危城》因為劇情和疫情貼近，在Netflix突然再獲關注，粉絲數反而突然暴增。

大霈則透露自己原來要在暑假上映的電影《消失的情人節》因疫情關係檔期延檔，而上周五為了拍攝「一件好事救海洋」形象廣告，體溫一度飆高，讓她嚇了一跳。她與Janet下潛到深達2米的水中，「那天天氣很好，有28度，本來很開心地下水，結果水溫只有21度，那時候剛好生理期來，在水底冷了一整天後，結果身體就受不了！」她表示收工後和朋友去吃晚餐，店員一量體溫發現37度，還好休息後就恢復正常。

小宇則在記者會發表創作公益曲《臉》，在創作時把地球想像成自己在乎的人。而他近來也宅在家寫歌創作，還會追劇打發時間，也透露最近看了日前爆紅的韓劇《愛的迫降》。

(中時 )