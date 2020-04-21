高雄市境內4,000多家臨時登記、符合資格未登記的工廠，有機會在2022年3月20日之前，申請納管，並提出用地和違章的改善計劃，接受輔導之後，就有機會就地合法。

高雄經發局長伏和中21日表示，目前部分未登記工廠，多因業者不諳法規或其它原因，未能成為合法工廠，只有「全面納管輔導，才能保護環境、永續經營」。

伏和中表示，高市府將針對這些工廠，積極宣導納入管理、輔導代替處罰，因此，規劃在工廠相對密集的大寮區、仁武區、岡山區、鳥松區、大社區、以及路竹區，舉辦30場說明會，協助工廠改善環境污染，逐步往合法之路邁進。

高雄經發局工業輔導科長曾國峯指出，輔導對象包括大約2,000家臨時登記的工廠、以及近2,000家符合資格但未登記的工廠，只要在2022年3月22日之前，申請納管，並且在2023年之前，提出改善計劃，就有機會接受輔導，成為合法工廠。

曾國峯表示，特別是臨時工廠登記，將在今年6月2日失效，如果未能及時提出納管，恐怕將影響環保或外勞等其他目的事業主管機關的許可文件，因此，此一類型的業主，應於期限前，儘速向經發局申辦後，持受理證明向主管機關申請展延，避免喪失權益。

(工商 )