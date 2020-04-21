防疫持續公益永續！隨著母親節的腳步接近，台中長榮桂冠酒店啟動第七屆「愛的蛋糕傳送計畫－－買一捐一活動」！即日起至5月5日前，消費者購買任一顆母親節蛋糕，長榮就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，這也是台中長榮連續第7年舉辦這個活動，限量100顆，4/30前預購享85折優惠！

台中長榮表示，過去6年來，合計送出703顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，希望透過這樣的活動，讓母親節不只是感恩自己的媽媽，更可以藉此鼓勵另一位陌生卻偉大的媽媽。

台中長榮進一步表示，今年因為疫情關係，消費者對過節意願降低，進而影響購買意願，但飯店還是希望在疫情嚴峻的時期，能讓多年的公益活動不間斷，進而達到拋磚引玉的效果，讓弱勢家庭在疫情時期，同樣可以感受到社會各界滿滿的愛。

長榮今年三款母親節蛋糕中，除了平價且高人氣的「鮮奶油芒果布丁蛋糕（790元／8吋）」之外，今年主廚推出「百花繽紛乳酪蛋糕（820 元／6吋）」，以澳洲乳酪為主體，將蜂蜜風味的軟凍包覆在乳酪外圍，清香Q彈融化乳酪的微膩感，底部為OREO巧克力，讓口感更添層次！

另外，外觀令人驚艷的「熱帶水果風情蛋糕（999元／6吋）」，以鳳梨、椰子等熱帶水果製成果泥，結合內層中鳳梨與黑胡椒組成的軟凍酸甜風味，外層的開心果杏仁蛋糕與檸檬風味的棉花糖，充滿熱帶南洋風味！

(工商 )