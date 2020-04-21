奇力新第一季EPS達1.03元 17:342020/04/21 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電感廠奇力新（2456）公告第一季財報，單季營收36.2億元，歸數母公司淨利達2.6億元，每股盈餘1.03元，較去年同期的1.33元衰退，但優於去年第四季的0.61元。 (工商 ) #奇力新 #EPS #電感廠 #第一季財報 #單季 也許您會感興趣 推薦閱讀 華孚賣桃園廠 貢獻EPS 3.86元 04:102020/04/17 證券．權證 馬光Q1轉盈 EPS 0.02元 04:102020/04/17 證券．權證 訂單帶動 晶豪科立積營運優 04:102020/04/17 證券．權證 強新工業 續擴大海外產能 04:102020/04/17 產業特刊 《業績-其他》鈺齊首季稅後淨利3.54億元 寫同期高 15:572020/04/17 財經 《業績-半導體》漲價效應 宇瞻首季EPS翻倍1.53元 10:342020/04/20 財經 《業績-半導體》威剛Q1毛利率創新高 單季賺贏去年、EPS2.06元 15:062020/04/20 財經 台股史上最高股利來了! 80元？大立光股利本周出爐 04:102020/04/21 財經要聞 威剛Q1賺贏去年 04:102020/04/21 證券．權證 力山3月淨利 年增62％ 04:102020/04/21 證券．權證 財經熱門新聞 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 美股強彈20％也沒用！ 價值投資大師曝經濟怪狀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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