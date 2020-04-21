財政部賦稅署表示，今年房屋稅將於5月1日開徵，繳納期限至今年6月1日，應如期繳納。

賦稅署說明，今年開徵的房屋稅，是徵收2019年7月1日至2020年6月30日的房屋稅額。

而房屋稅繳款書是由直轄市及縣市地方稅稽徵機關填發郵寄納稅義務人。

如果繳款書遺失或未收到，民眾可以向房屋所在地的國稅局申請補發，或是利用自然人、金融、工商憑證、已註冊健保卡及密碼，或TAIWAN FidO台灣行動身分識別，直接登入地方稅網路申報作業網站、線上查繳稅款。

財政部提供多元化繳稅管道，可持繳款書至代收稅款金融機構(郵局不代收)以現金或票據繳納，稅額在新臺幣2萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來(OK)等便利商店繳納；也可以透過自動櫃員機(ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期(儲蓄)存款帳戶等方式進行繳稅。另外，還可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code行動條碼連結至網路繳稅服務網站(https://paytax.nat.gov.tw)辦理線上繳稅，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者之APP，選擇以手機信用卡或行動金融卡繳納稅款。各項繳稅作業細節可參閱繳款書上之繳稅說明或至「財政部稅務入口網」（網址https://www.etax.nat.gov.tw）項下「電子申報繳稅服務」查閱。

賦稅署進一步說明，房屋稅繳納期間，因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，個人、法人及非法人團體之負責人或主辦會計人員，因接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，房屋稅繳納期限延至今年6月30日，納稅義務人應於展延期限內，檢具衛生主管機關開立之隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等相關證明文件，連同房屋稅繳款書，向房屋所在地地方稅稽徵機關申請並依期繳納稅款；上述展延期限屆滿時，仍接受隔離治療者，其繳納期限自隔離治療結束之次日起展延20日。

賦稅署特別說明，納稅義務人受疫情影響，不能於規定繳納期間(含展延期間)內繳清稅捐者，也可依稅捐稽徵法第26條相關規定，申請延期或分期繳納稅捐，不受應納稅額金額多寡限制，延期期限最長1年，分期最長可達3年(36期)，納稅義務人經核准延期或分期繳納稅捐並如期繳納者，無須加徵滯納金。進一步繳稅措施規定及申請流程置於財政部網站「因應嚴重特殊傳染性肺炎專區」(https://www.mof.gov.tw/covid19)，並有申請書格式供下載運用；該專區亦設有各稅捐稽徵機關諮詢窗口，納稅義務人可多加利用。

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