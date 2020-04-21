倫元投顧分析師陳學進表示，台股21日開低震盪下殺，終場走跌298.29點，跌幅2.82％，收在10,288.42點，櫃買指數同步收黑，終場下跌3.04點，跌幅2.31％，以128.73點作收。三大法人方面，外資轉賣242.46億元，投信續賣8.38億元，自營商續賣40.64億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買回8,637口多單，累計淨多單部位為38,790口，心態轉趨謹慎中性偏多。

大盤21日下跌主因素有二，其一為油價崩跌，美國5月交割的西德州中級原油（WTI）期貨價格20日重挫306％，收至每桶-37.63美元，史上首見油價低於零美元，使得華爾街避險情緒攀升、美債殖利率下滑、美元及黃金價格走高、美股四大指數全面下殺。

其次為北韓領導人金正恩驚傳命危，韓國媒體報導金正恩在4月進行心血管方面的手術後，復原情況良好，但美國有線電視新聞網（CNN）卻指出，金正恩在手術後出現命危現象，導致東北亞地緣局勢升溫，牽動亞股21日全面收黑，台股也無法倖免。

此外，全球累計確診病例接近250萬例，美國政府也宣布與加拿大和墨西哥邊境的「非必要旅行」限制延長30天，疫情對全球經濟的衝擊持續延燒。

然而台股10日線及月線持續震盪走揚向上外，加權指數亦力守9,954點頸線之上，多方結構並未遭到破壞，加上西德州原油（WTI）於20日崩跌後，6月原油期貨出現報復性反彈強漲超過1成，若無意外，預期22日行情將有止跌反彈的機會。

個股方面，本周納入投資組合的榮創，具備營運轉機題材，儘管21日因盤勢不佳拖累而回檔，惟多頭趨勢向上且業內法人大戶心態偏多不變，預期後市仍有強彈大漲的機會。

至於權值股、蘋概股、產業龍頭股及金融股21日淪為殺盤重心外，相對於一些財報亮眼，或具轉機成長題材的公司，譬如威剛、璟德、譜瑞-KY、圓展、凡甲、信邦、優群、良維、雙鴻、台光電、台郡、順達及晶電等表現仍相對強勢，顯見市場多頭人氣並未完全潰敗，重點仍在個股。

(工商 )