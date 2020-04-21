永誠國際投顧分析師李忠興表示，台股21日早盤僅以下跌40點開出，走勢相較日、韓股市抗跌，但盤中傳出北韓領導人金正恩手術後情況危急，東北亞緊張情勢升溫，讓原本就受到國際利空影響的台股，跌勢進一步擴大，收盤大跌298.29點，是3月25日以來首度跌破10日均線。個股方面，本周納入投資組合的泰博，防疫醫材需求暢旺，產能持續擴充，3月營收創歷史新高，本季營收可望再攀高。

他指出，新冠肺炎疫情造成需求疲弱，紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價摜破0美元關卡，終場暴跌55.9美元，跌幅306％，收在每桶負37.63美元，這是自1983年油市期貨數據彙編以來首見負值。

美債殖利率下滑、美元指數走高、VIX恐慌指數上揚14.89％至43.83。諸多利空紛至，拖累美股四大指數20日全面下滑，終場道瓊指數下挫近600點。

集中市場20日KD指標出現高檔回落的死亡交叉，21日又逢國際股市的震盪，指標拉回幅度較深，但K值仍在50以上，續維持多頭走勢，只是個股強弱的差異極大。指數回檔之際，若欲進場承接買股，宜選擇多頭走勢的籌碼強勢股，弱勢股反彈則應站在賣方。

(工商 )