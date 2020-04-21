啟發投顧分析師楊基政指出，台股季線呈下彎走勢，指數遇季線反壓回檔，續於月線至季線區間盤整，進行反覆打底及擴底動作，弱勢股如反彈接近壓力區可先出場，後續操作宜掌握類股輪動，且搶反彈手腳要快、見好就收，短線切勿追高殺低。個股方面，本周納入投資組合的亞諾法，技術面轉強，有機會續漲。

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