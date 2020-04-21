家住台南市安南區的廖姓夫妻感情不睦決定離婚，好不容易找到友人肯當證人，21日相約在佳里戶政事務所西港辦公處辦理，但還沒等到友人到場，廖男就反悔不離婚，雙方在門口爭執，廖男順手抓了妻子皮包就要閃人，廖妻高喊「搶劫」，剛好戶政事務所隔壁就是派出所，執勤員警衝出將人逮捕，訊後依搶奪罪嫌送辦，有夠烏龍。

佳里警分局西港分駐所與戶政事務所西港辦公處是同棟建物，21日中午，派出所員警聽到外面有女子情緒激動，大喊「有人搶劫啊！」當時值班的所長徐春榮、副所長許東甲、警員李三福、陳盈君等人立刻跑到外面了解情況，手持包包的男子看到警察嚇到當場跌到，束手就逮。

員警製作筆錄時才發現，廖姓男子與女子是夫妻關係，2人談妥要離婚，因證人住在西港，才從安南區前來，但廖男不但中途反悔，還要求妻子一同返回老家雲林，但又沒錢替轎車加油，向妻子要錢遭拒，才出手「拿」包，並非要搶；廖妻聽聞丈夫說法，表情冷淡，對警方表示堅持提告，且筆錄作完後即不發一語離開，廖男則依搶奪罪嫌送辦。

警方面對廖男魯莽行徑直搖頭，有員警開玩笑說，要做壞事也要先勘查地形，就選在分駐所旁邊，那不就是太歲頭上動土嗎？律師林錦輝表示，若廖男搶包是要占為己有，搶奪罪嫌就能成立，若動作只是要讓婚離不成，則是犯了強制罪，但無論何者都很不智。

(中時 )