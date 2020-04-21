萬泰科技股份有限公司董事長張銘烈（左）捐贈全縣國中小冷氣濾網，縣長張麗善（右）在雲林縣西螺鎮安應國小代表接受。（周麗蘭攝）

西螺鎮安定國小今年獲得校務評鑑特優，校長洪孟真（左一）致力推廣閱讀，21日在冷氣濾網捐贈儀式結束後，校方邀請來賓共同為閱讀銀行揭幕。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（左五）受邀擔任該校的閱讀銀行代言人。（周麗蘭攝）

萬泰科技股份有限公司捐贈雲林縣全縣國中小冷氣科技濾網，董事長張銘烈表示，感佩縣長張麗善用心為學生打造舒適的學習環境，提供該公司自行研發的冷氣科技濾網給全縣國中小使用，為冷氣機「戴口罩」。

捐贈典禮在西螺鎮安定國小舉行，小朋友演出節令鼓，曲目「GOOD TIME」（美好時光）以旋律代替言語，向捐贈單位致上最深歡迎及謝意。

捐贈典禮由縣長張麗善、縣府總顧問張清良、教育處長邱孝文代表出席，縣議員李明哲、西螺鎮代表程進森、安定國小校長洪孟真、家長會長吳志明、副會長關原吉都到場觀禮分享喜悅。

張麗善表示，肺炎流行期間要保持社交距離但心是熾熱的，情況愈艱難愈看到真情流露，心的距離反而綿密。

張麗善說，非常感謝萬泰董事長張銘烈看到雲林縣國中小全面安裝冷氣，孩子們有一個舒適的學習環境，疫情期間更需要抗菌的科技濾網，捐贈全縣各國中小都裝置科技冷氣濾網。

她強調，莿桐、西螺、二崙、崙背、麥寮5個鄉鎮，除有裝設冷氣還有新風換氣系統，再加上抗菌的濾網，對清新空氣的維護更有助益。

張銘烈表示，該公司把奈米科技應用在紡織品，把奈米銀和奈米銅噴在上面，亦即把老祖宗的智慧運用在空氣清淨網上，碰上新冠肺炎疫情，捐贈該公司的科技濾網，為雲林縣學校的冷氣戴上口罩，希望未來還能廣為使用於雞舍。

捐贈典禮結束之後，安定國小校長洪孟真再邀請張麗善、張銘烈、李明哲等人，一同為川堂大樹下的閱讀銀行揭幕。

安定國小今年獲得校務評鑑特優，將與另一所國小代表雲林縣參加教育部教學卓越獎選拔。

(中時 )