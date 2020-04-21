新冠肺炎疫情肆虐下，辦公室卻被視為最佳防禦型投資標的，根據CBRE世邦魏理仕近日發佈《2020年第一季台北辦公室市場報告》指出，台北辦公室投資市場雖然不少投資人對於市中心商辦產品仍抱持高度興趣，惟部分投資人受新冠疫情影響而改採風險趨避的保守態度，對於成交價格將有所堅持。加上台北市中心商辦房東大多抱持惜售心態，預料短期內辦公室價格變動不大，平均收益率將持平。

檢視2020年第一季全台辦公室投資市場氣氛較為平淡，總投資金額為新台幣13.4億元，較去年同期減少44%，主要係一月份台灣大選促使投資人採取觀望態度，加上二月份起新冠肺炎疫情蔓延，進一步影響短期內投資信心。

其中包括IC設計大廠瑞昱半導體以新台幣7.3億元，買下位於大直的國票金控大樓內一個樓層；樂富一號不動產投資信託基金亦經由公開標售程序，以逾新台幣6億元，增購台北市大都市國際中心內約650坪的辦公單位。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，台北市中心辦公室租金持續平穩，且受惠於央行降息後借貸成本降低，空置率未來二年仍維持低檔，部分本土企業轉向評估購買商辦產品以供自用。本土投資人持續展現投資興趣，也由於台北主要商圈內欠缺可供投資的整棟辦公室物件，越來越多的機構投資人對於購買分層辦公室的意願有所提高。

進一步分析台北辦公室租賃市場，第一季租賃活動維持熱絡，租賃活動主要仍來自於企業因應辦公室升級需求而進行搬遷，其中以科技業及金融業的租戶較為活躍。受惠於搬遷活動穩定，且新供給量體有限，第一季A、B辦平均空置率維持在低檔，分別為3.9%及3.7%。台北優質辦公室平均租金溫和上升至2,268元/坪，較上季成長0.6%，其中信義基隆區A辦大樓平均成交租金首次突破3200元/坪。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，考量空置率降至歷史低點，多數房東對於成交租金水準仍抱持強勢的態度，未因新冠疫情有所改變。目前已有部分跨國企業選擇暫緩搬遷計畫，除因全球經濟前景不明外，新冠疫情爆發後，針對外籍人士採取的入境限制，導致外商決策人員無法來台進行實地考察，而影響租賃案進度。

此外，李嘉玶指出，疫情擴大已對全球經濟及產業造成衝擊，也影響國內企業用人需求。全台實施無薪假人數於四月中達到14,821人，於短短十天內增加了73%。若疫情持續惡化，未來數月企業聘雇意願可能持續下降，台北辦公室市場的增租需求也將隨之減弱。

(中時電子報)