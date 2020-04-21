珍奈特．勞倫絲（左），與充滿生機的植物。（廖志晃攝）

鳥類標本並置，猶如祭壇。（廖志晃攝）

保育類動物的消逝，促發人類省思。（廖志晃攝）

九九峰下的毓繡美術館，邀請澳洲藝術家珍奈特．勞倫絲Janet Laurence，推出《花園裡，植物記憶纏繞》空間裝置藝術展，也是毓繡美術館首次挑戰；來自鹿谷鄉的枯木、台大及特生中心的動、植物標本，也並置呈現。

策展人國立台北藝術大學教授張婉真表示，此次展覽與國內相關學術研究機構合作選件展品，除了美學傳遞外，更多元開展科學、標本學、生態學及人類活動等不同面向視角。

勞倫絲在30多年的創作生涯中，以影像、數位印刷、動植物標本及其他現成物件，營造出令觀眾沉浸與震顫的氛圍；透過空間展示，她揭示人與自然共存的現下議題，以「同理心」為創作核心，流露她對環境的關愛以及對物種消逝的關懷。

《花園裡，植物記憶纏繞》展從1樓延伸至3樓展廳，分別以「根」、「葉」及「棲地」為主題；取自鹿谷鄉秀峰村的大葉欖仁枯樹，橫躺於1樓展廳中央，是《心臟休克─血液與葉綠素》，樹木斷枝以繃帶包裹，保育類貓頭

鷹標本兀立其上，周圍擺置真菌、礦石、泥土、實驗室玻璃器皿等，地上的鏡面呈現消逝、生死、治癒、循環等意象。

2樓「葉」之層，牆面布置大量影像作品的《與植物對話》，呈現勞倫絲從遠眺到近觀的台灣山林景致，並後製疊影或晃動等視覺效果，編織超乎寫實感官的幻影夢境。展場中央充滿生機的百棵活體植物《通過綠色引信之力催生了花朵》，對比《花間》依據植物生命歷史與標本知識系統的拆解和重構，凸顯藝術家對自然生態樣貌的理解與豐富想像。

3樓的「棲地」則由一座悼念動物生命的紀念廳《鳥曲》，與猶如魅影的大幅薄紗組成的《森林之息》，還有數十隻鳥類標本，像是進行哀悼儀式，隱含物種遭受人類迫害以及對未來、對道德倫理的警示。

《花園裡，植物記憶纏繞》展期至8月30日，毓繡美術館（南投縣草屯鎮平林里健行路150巷26號），採預約參觀制，因應疫情，國定假日及周一至周三固定休館；5月起團體預約限制30人以下，每日參觀人數上限周四100人、周五至周日每日150人，並請配合測量額溫、手部消毒，並且戴口罩。

(中時 )