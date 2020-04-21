立法院國防外交委員會明將邀請國防部長嚴德發說明國軍染疫狀況，今天就傳出，嚴德發提前與民進黨立委柯建銘、王定宇等人，沙盤推演因應對策。據悉，有綠委當面斥責國防部危機處理與控管離譜至極，情況都還沒搞清楚就急著對外發言，隨著進度不斷更新就被罵說謊，簡直是活該。

國防部此次磐石艦的敦睦行，涉嫌隱匿官兵病情，直到有官兵自行就醫確診，整件事猶如肉粽頭被拉出；短短4天，病例數直線上升，到今天為止已有27人染疫，但足跡幾已遍布台灣本島各主要縣市，成為新冠肺炎爆發以來台灣的最大破口。

為因應急轉直下的疫情，國民黨立委呂玉玲臨時變更立法院外交國防委員會議程，改邀國防部部長嚴德發，與衛生福利部、外交部官員明天親赴立院報告「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」，並備質詢。

為準備明天議程內容，呂玉玲原邀國防部長嚴德發在今天下午溝通，但國防部卻以出席疫情指揮中心的記者會為由拒絕；結果事後被抓包，國防部私底下又以「準備立法院專案報告」為由向疫情指揮中心的記者會請假，氣得呂玉玲抨擊國防部又說謊了，並點名嚴德發其實就是跑去密會民進黨立院黨團總召柯建銘。

嚴德發是在下午前往柯建銘位於青島東路的國會辦公室，而民進黨團在外交國防委員會的成員幾乎是全員到齊。據悉，嚴德發在這場會商中，鮮少主動發言，多數時間都在接受綠委們連日來的「不爽」與建議，態度頗為謙卑。

有綠委挑明地說，敦睦艦隊染疫事件傳開後，國防部如果自己都還沒搞清楚狀況，就應該等事實、數據明朗後再統一對外發言，怎麼會從上周六開始就急著出來說有幾例生病，隨著疫調不斷發展，數字持續更新，當然會被罵說謊，根本就是活該，這種危機處理控管簡直是離譜至極。

也有多名綠委提到，國防部這幾天為了處理疫情確實是忙到焦頭爛額，但面對民意機關的質疑，本應隨時注意，並盡可能的主動說明，而不是像現在這樣，連民進黨內部在許多時候都是要看報紙才知道最新狀況，這要黨團如何替國防部在合理的範圍內做有效的辯護？

有黨團成員說，為了控管局面，明天在立法院的專案報告，已要求國防部長嚴德發務必做到一點，就是「把敦睦艦隊這一趟的正當性給講清楚」，不能再因為疫情的關係，而讓輿論從根本扭曲了這趟外交行的戰略意義。

同時，民進黨團與國防部也在這場會中定調，目前台灣的共同敵人是病毒，不是國防部；因此，面對要求嚴德發下台的聲音，黨團會盡可能的讓外界理解「在這種時候叫部長下台，是不良的政治操作」。

(中時 )