藝人謝和弦與陳莉涵(莉婭)年初控告謝和弦妻子Keanna涉嫌侵占吸塵器、吹風機還有Iphone手機，而Keanna對此相當生氣，反控2人誣告；新北地檢署調查後表示，謝和弦、陳莉涵犯罪嫌疑不足，不予起訴。

謝和弦與其妻Keanna及陳莉涵的去年底的外遇事件鬧得滿城風雨，Keanna認為陳莉涵與她丈夫謝和弦在公共場合多次牽手、親吻，嚴重侵害她的配偶權，向2人提出民事訴訟，求償420萬。

謝和弦與陳莉涵為了反擊，於今年初控告Keanna偷走他們的吸塵器、吹風機還有Iphone手機；Keanna認為吹風機、吸塵器都是謝和弦所送，哪有侵占之嫌，另她根本不清楚陳莉涵的手機為何會掉到陽台，與她毫無關係，反告2人誣告。

新北地檢署調查後認為，謝和弦當時與Keanna同居，情感上遭遇變化，謝和弦才會出現吹風機、吸塵器應為他所有的想法；另陳莉涵是在與Keanna爭吵時，溝通上出現誤會，導致陳莉涵以為自己手機被Keanna拿走，並非隨意控告，2人均以不起訴處分。

(中時 )