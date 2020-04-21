桃園市大園區一名林姓老婦人今日(21)在住家附近外散步，卻忘記帶上平常服用控制中風的藥物，導致身體不適，欲返家拿藥也忘記帶鑰匙，家人也連絡不上，最後由警察爬窗進屋，順利讓老婦人即時吃到藥，舒緩身體不適。

59歲的林姓老婦人今日上午在住家附近外散步，途中身體感到不適，發現沒有帶到平時控制中風疾病的抗血栓藥物，老婦趕緊走路返家拿藥，但又忘記帶鑰匙而被反鎖在門外，打電話請兒子開門也無回應，最後只好報警請警方協助。

三菓派出所警員王建傑、戴文華獲報後趕往協助，本來打算破壞門鎖進屋，但老婦人擔心公寓大門若破壞恐會造成鄰居困擾，不願破門，警方於是退而求其次，跟鄰居借鋁梯子爬上二樓，從窗戶進入老婦人家中，順利幫她拿到藥。

員警進屋內後，發現老婦人的兒子正在屋內熟睡，經員警告知原委，表示因手機關靜音才沒接到媽媽電話。母子兩人也都感謝員警的熱心協助，才得以結束一場波折。

(中時 )