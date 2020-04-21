2018年九合一選舉期間，中國民進黨籍秘書長張秀葉參選北市中正、萬華區市議員，卻遭控違法收受政治獻金17萬元及大陸、港澳資金189萬元。台北地院今開庭，張否認犯行，反批檢察官是帶政治色彩起訴她。

張秀葉辯稱，她們確實有收受別人捐款，但收款帳戶是「愛國同心會」，捐款人也都有中華民國身分，她沒有收任何大陸人一塊錢，檢方起訴說她拿政治獻金，要有證據，不能亂講，根本沒搞清楚金錢的來龍去脈，是帶有政治色彩起訴。

辯護律師則說，愛國同心會收受捐款是在2017年間，但張秀葉2018年11月才參選市議員，該筆捐款並非政治獻金，不受政治獻金法約束。

法官詢問張秀葉是否有依法向監察院申請設立政治獻金專戶，張回答，她確實有在上海銀行申請愛國同心會帳戶，但細節不清楚，相關款項都是交由會計師處理。

檢方起訴指出，愛國同心會成員周慶峻、張秀葉等人去年10月1日舉辦餐會，席開近60桌，名義上是慶祝大陸69週年國慶日，免費招待民眾用餐，但張同時在會場拜票，涉嫌以餐會型式賄選。

檢方全面清查金流另發現，周、張未依規定設立政治獻金專戶，卻對外收受政治獻金17萬多元台幣，並收受大陸、港澳等地政治獻金高達189萬元台幣，違反政治獻金法。

(中時 )