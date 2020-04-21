推動美國與中共建交的美前總統尼克森創立的保守派智庫「國家利益中心」(Center for the National Interest)，在目前緊繃的美中關係下，又反過來建議華盛頓與台灣建交。目前美國保守派勢力高張，該中心防務研究主任卡齊亞尼斯(Harry Kazianis)建議，華盛頓在應對中國大陸掩飾疫情作為時可以考慮5個步驟，其中包括抵制2022年北京冬季奧運，以及與台灣官方建立外交關係。

由尼克森成立的國家利益中心也常被稱為「尼克森中心」（Nixon Center），目前出版討論美國外交政策的雙月刊《國家利益》(National Interest)，其對外政策保守強硬，主張美國在國際關係中採行現實主義政策，近年在外交政策上更積極宣揚大陸的軍事發展與對美國的威脅。該中心防務研究主任卡齊亞尼斯向保守派媒體《福斯新聞》(Foxnews)投書指出，中共必須為新冠病毒疫情處理上的不當作為付出代價，他建議華盛頓可以從5個步驟開始。

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卡齊亞尼斯在文章中說，美國新冠疫情已造成近4萬人喪生，比911恐怖攻擊高出13倍。美國官方認為，中共對疫情的處理方式是造成美國疫情惡化的重要原因。目前美國雖然已就此進行調查，尚未決定如何應對。

他表示，美國必須重新考慮對華政策的各方面，而且不惜給北京貼上「危險的21世紀邪惡帝國」的標籤，讓它與共產主義的前蘇聯同樣成為歷史灰燼。他建議5個步驟，讓中共為自己的不當作為付出代價。

卡齊亞尼斯說，首先，美國必須抵制北京2022年冬季奧運會，如同前美國總統卡特（Jimmy Carter）曾抵制過1980年蘇聯奧運會一樣。

其次，應該調整外交策略以適應時代發展，考慮與台北全面建交，也包括讓蔡英文總統訪問白宮。

第三，必須盡力削弱中國大陸日益強大的力量，讓它不再從美國消費者身上獲取經濟實力。

第四，必須再次讓人權成為與中共對話和對華政策的中心支柱。

最後，中共必須為造成新冠病毒疫情賠償損失，讓美國人為其生命財產損失對中共進行訴訟，並得以扣押中國大陸的資產。

卡齊亞尼斯表示，上述及其他可能採行的措施必須讓中共無法逃避，讓全世界的盟友們都了解犧牲的成千上萬人命不會被遺忘。如果北京確實造成了疫情大流行，而世界沒有對其進行懲罰，未來很可能再次出現同樣的嚴重危機。

(中時電子報)