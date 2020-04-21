中華職棒獨步全球在4月12日率先開打不但讓國內球迷開心，也吸引不少外媒以及外國球迷關注。台灣運彩表示，4月12日開始提供中華職棒單場投注以來，每場都有破千萬元投注金額；另自4月16日開始有單場及場中投注的場次之後，單場更破3000萬元。中職開打為低迷的運彩投注站帶來些許業績。

中華職棒開季以來，台灣運彩規劃每天提供一場單場投注賽事，第一場單場投注的賽事是4月12日統一獅對中信兄弟，銷售1,119萬元，4月15日日統一獅對樂天桃猿銷售1,600萬，平均單場都有破千萬的成績。台灣運彩在4月16日破天荒首度提供中華職棒例行賽的單場及場中投注，是台灣運彩史上的重大突破更吸引球迷關注及投注。

台灣運彩原預期單場加場中投注後，每日中職銷售有機會即上看3,000萬，和美國職棒一較高下，沒有想到運彩迷實際的投注金額高於台灣運彩原先預估。

據運彩統計，從4月16日以來提供中華職棒3場單場及場中投注，場均銷售3,284萬元，因此3場中職的投注金額即近億元。另外，SBL挑戰賽自4月16日以來也提供1場單場、2場單場及場中投注，場均銷售1,657萬元。

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