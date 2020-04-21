新冠疫情以來最大聯貸案今日完成簽約。台銀籌組友達光電325億聯貸案，今日完成簽約，金額高達325億元之外，更有高達158％的超額認購，在新冠疫情期間能有這麼大筆的聯貸案完成簽約可說相當罕見。

台銀指出，此次聯貸案除了台銀為管理銀行，另外共同主辦行包括了彰銀、合庫及華銀，其他國銀及外銀合計共15家銀行參貸，資金用途為充實中期營運週轉金。對於超額認購，台銀指出，原預計籌募金額為260億元，在金融同業踴躍參與下，銀行團承諾參貸金額達410億元，超額參貸比率達158％，這也充分顯示金融同業對友達光電多年來深耕創新技術的高度支持。

台銀指出，友達光電為全球面板製造主要領導廠商之一，各世代產線佈局完整，產品涵蓋各種尺寸的多元應用領域。為了因應市場的趨勢變動，同時考量長遠發展，友達光電結合面板核心事業、場域經濟以及新事業群邁向價值轉型新局，該營運、轉型方式均獲銀行業高度支持。

包括友達光電多年來一直持續價值轉型的路線，從過去的健全財務體質、價值創造與技術創新，更進一步在經營模式上進入場域經濟，推動價值延伸策略，陸續布局智慧零售、大健康、循環經濟和智慧工業服務領域等產業，期許未來能夠在不同應用場域上成為『以面板為核心的AIoT智慧解決方案供應商』，由此次的超額認購潮，亦可看出銀行業認可其發展方向。

(工商 )