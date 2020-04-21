繼第一波振興折價券之後，三商家購(2945)美廉社再加碼1.7億元，推出第二波振興折價券，並邀請三商餐飲旗下四大品牌一同響應優惠行列，此次針對美廉社會員發放15萬本折價券，每本共可折抵1185元。

美廉社第一波振興折價券自3月25日起20萬本已全數發光，根據美廉社統計，截至4月20日止，兌換率高達8成，以現金折價券兌換率最高，超過50%，消費者購買的品項著重在冷凍、飲品、泡麵、罐頭等能存放的食品類為主；在商品折價券部分，兌換前三名分別是衛生紙、牛奶及蛋，觀察民眾於防疫期間購物趨勢，均以即食即飲的民生必需品為兌換目標。

為了讓民眾紓困更有感，美廉社再加碼1.7億元，推出第二波振興折價券，並邀請三商餐飲旗下四大品牌一同響應優惠行列，包含三商巧福、福勝亭、鮮五丼及品川蘭，目前全台美廉社共728家門市，三商巧福、福勝亭、鮮五丼及品川蘭共260家加入優惠，不過，三商巧福西螺南站門市、西螺北站門市、古坑門市不參與此活動。

三商家購表示，此振興折價券僅限美廉社會員消費不限金額過卡即可獲得一本，於109年4月23日開始發放，使用至109年5月18日，此次針對美廉社會員發放15萬本折價券，每本共可折抵1185元，不管是吃的、喝的、甚至網購商品，超過150種品項可折抵使用。

美廉社所發送振興經濟折價券可於美廉社門市搭配第三方支付工具一併使用，滿足指定消費條件時，可以多種不同的商品折價券及現金折價券同時使用，但無法同一種商品折價券同時使用兩張以上，自4月22日起，使用台灣Pay滿198元(含)以上，即享現折40元即時優惠(單筆不累折)，限量回饋32000筆。

(時報資訊)