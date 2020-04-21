台中市黎明辦公室有1尊在民國70年興建的蔣公銅像，在促轉會的要求下，已正式拆除。黎明辦公區聯管會指出，該會已將銅像移置於慈湖紀念雕塑公園；因銅像移走，未來15株黃金榕樹亦將移植，將把黎明辦公區打造成一個附近居民可休憩運動小綠地。

促進轉型正義條例106年在立法院三讀通過！台中黎明辦公區有1尊省政府在民國70年10月31日興建的蔣公銅像被要求移除。這尊蔣公銅像，高2.8公尺、長、寬各75公分，銅像四周有15株黃金榕樹；後方是辦公區禮堂，前方則有片綠地，黎明新村民眾時常會帶小朋友至草地遊玩。

依據促進轉型正義條例第5條規定，出現於公共建築或場所的紀念或緬懷威權統治象微應予移除或以其他方式處置；黎明辦公區聯管會在條例通過後，強調會依法行事、妥善處理，但因為聯管會經費不足，一直無法處理。

聯管會強調，促轉會一再要求聯管會儘速移除，並要求在108年底完成移除，該會新的預算已編列3月22日約花費9萬多元，將蔣公銅像移到大溪慈湖紀念雕塑公園，與眾多從各處移至該處的蔣公銅像為伴。

(中時 )