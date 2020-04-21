新冠肺炎疫情嚴峻，但被稱為台灣「高中諾貝爾獎」的旺宏科學獎仍持續舉辦！第十九屆旺宏科學獎今年提供逾新500萬元獎學金，鼓勵對科學專題實作有興趣的同學踴躍報名參加，在防疫期間創意不中斷，繼續Running Now（腦）！

旺宏教育基金會於2002年舉辦第一屆「旺宏科學獎」，累計已有近9000支隊伍，約1萬8000名師生曾參與競賽，頒發的獎學金更超過新台幣8900萬元。

今年受疫情影響，旺宏科學獎將原先實體拜訪活動轉至線上進行，由基金會主動致電，與校長們溝通交流意見。旺宏教育基金會執行長張宜如表示，這段時間許多活動都因疫情延後或取消，但教育不能中斷，旺宏科學獎仍持續舉辦。

旺宏科學獎的特色之一，就是入圍決賽的同學，可以獲得5位科學獎召集委員聯合具名的推薦信函，以上屆獲獎的高三同學為例，逾半數透過特選與繁星計畫進入心目中的理想頂尖大學或科系，以往更有因獲獎申請至海外如美國麻省理工學院、耶魯及康乃爾等大學就讀。

「第十九屆旺宏科學獎」自即日起至5月31日開放報名，其中旺宏獎及金牌獎分別可獲得大學四年獎學金48萬元及40萬元，希望透過高額獎金激勵，吸引優秀學子狂飆科學創意。相關資訊請至旺宏教育基金會（https://www.mxeduc.org.tw/webPages/index.aspx）查詢。

(中時 )