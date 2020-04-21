南投30多歲孕婦懷孕26周時，因為腹部劇痛，擔心胎兒出問題，經南投醫院婦產科醫師檢查後，發現寶寶沒有異狀，但診斷孕婦罹患闌尾炎，安排腹腔鏡手術切除盲腸後，康復出院，並且在近日足月產下健康寶寶。

南投醫院外科醫師黃信傑表示，闌尾炎的症狀是右下腹痛、發燒、噁心、嘔吐等；孕婦因子宮脹大，因此疼痛的部位有時會不太典型，可能會出現中間甚至右上腹部疼痛的可能性，而且為了胎兒的健康，醫師不會安排X光或電腦斷層，因此醫師的臨床經驗就更重要，會依病人的狀況適時安排超音波或核磁共振檢查。

黃信傑表示，懷孕期間罹患闌尾炎，若不接受手術治療，可安排抗生素治療，但單靠抗生素治療，療程會拉長，且仍有闌尾炎復發的可能，如果闌尾潰爛甚至破裂，恐怕導致腹膜炎，嚴重恐危及母嬰的生命安全。

透過腹腔鏡微創手術切除闌尾，傷口較小，恢復較快，醫師在手術時會盡量避開子宮，避免刺激胎兒，術後也會與婦產科跨團隊合作，監測胎兒狀況，確保母嬰健康。

(中時 )