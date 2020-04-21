彰化好美！彰化花壇虎山巖寺金針花海正值盛開，今年已是第3年開放民眾免費入內賞花，還有寺方管委會志工採摘新鮮金針花做成「炸金針花」料理免費招待遊客品嘗；彰化縣長王惠美也親自到訪，並邀縣民防疫期間戴上口罩、保持距離，就近走出戶外到虎山巖拜拜、賞花，放鬆身心靈。
虎山巖寺是著名的古蹟名勝，後山及虎山園內種滿花卉，2月可賞李花、6月有茉莉花，近年廟方則引進平地種植的新品種金針花台東7號，每年4、5月份，3萬多株金針花在後山坡上綻放，金黃色花海迎風搖曳、美不勝收！
彰化縣長王惠美在彰化縣議員李成濟、農業處長邱奕志、虎山巖管委會主委黃慈啟、總幹事張國基等人陪同下走入金針花海，並一同在幾個網美打卡裝置前合影留念。
王惠美表示，中台灣有「三巖二寺」，三巖是指社頭清水巖、花壇虎山巖、以及南投碧山巖，二寺則是鹿港龍山寺及芬園寶藏寺；足見虎山巖在中部廟宇中的地位，已有200多年歷史，是三級古蹟。
王惠美說，金針花又稱萱草、忘憂草，有「母親花」之稱，呼籲縣民不妨在母親節前夕，把握時機闔家前往賞花，不只應景，也可藉此慰勞媽媽的辛勞；因金針花期短、必須每天採收，管委會用心栽植管理金針花海，志工們假日期間還準備新鮮現炸的炸金針花，鮮甜美味吃在嘴裡還留有清香芬芳，值得一試。
(中時 )
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