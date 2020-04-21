彰化花壇虎山巖寺後山坡3萬多株金針花海盛開，金黃色花海美不勝收。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右）到花壇虎山巖寺賞金針花，與管委會成員一同製作炸金針花。（謝瓊雲攝）

熱情迎賓！花壇虎山岩寺志工每到假日還會準備有淡雅清香的鮮甜炸金針花料理、酸甜清爽的醃漬李子，招待前來賞花的遊客免費品嘗。（謝瓊雲攝）

好美！ 花壇虎山巖寺金針花海盛開中

彰化好美！彰化花壇虎山巖寺金針花海正值盛開，今年已是第3年開放民眾免費入內賞花，還有寺方管委會志工採摘新鮮金針花做成「炸金針花」料理免費招待遊客品嘗；彰化縣長王惠美也親自到訪，並邀縣民防疫期間戴上口罩、保持距離，就近走出戶外到虎山巖拜拜、賞花，放鬆身心靈。

虎山巖寺是著名的古蹟名勝，後山及虎山園內種滿花卉，2月可賞李花、6月有茉莉花，近年廟方則引進平地種植的新品種金針花台東7號，每年4、5月份，3萬多株金針花在後山坡上綻放，金黃色花海迎風搖曳、美不勝收！

彰化縣長王惠美在彰化縣議員李成濟、農業處長邱奕志、虎山巖管委會主委黃慈啟、總幹事張國基等人陪同下走入金針花海，並一同在幾個網美打卡裝置前合影留念。

王惠美表示，中台灣有「三巖二寺」，三巖是指社頭清水巖、花壇虎山巖、以及南投碧山巖，二寺則是鹿港龍山寺及芬園寶藏寺；足見虎山巖在中部廟宇中的地位，已有200多年歷史，是三級古蹟。

王惠美說，金針花又稱萱草、忘憂草，有「母親花」之稱，呼籲縣民不妨在母親節前夕，把握時機闔家前往賞花，不只應景，也可藉此慰勞媽媽的辛勞；因金針花期短、必須每天採收，管委會用心栽植管理金針花海，志工們假日期間還準備新鮮現炸的炸金針花，鮮甜美味吃在嘴裡還留有清香芬芳，值得一試。

(中時 )