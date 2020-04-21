新冠肺炎疫情衝擊產業，公股行庫為加速紓困貸款核貸，金管會提供簡易評分表，取代，取代財務報表及401報表，希望簡化便加速小規模營業人申貸流程在3天。財政部長蘇建榮津表示，公股行庫平均核貸約4.82天，比原要求2周內還快，政府紓困措施戶數核貸率高達61.04％。此外，10萬元勞工紓困貸款部分，300元聯徵查詢費，也將由聯徵中心及公股銀行吸收。

行政院今紓困振興方案記者會，邀請財政部長蘇建榮、央行總裁楊金龍、金管會主委顧立雄及九大公股行庫董事長等人到場，蘇健榮指出，截至20日，政策紓困貸款達5406戶、申辦金額達1024.78億元，已核准戶數為3300戶，核准率61.04％，核准金額達401.61億元。

蘇健榮說，接下來小規模營業人紓困貸款將是執行重點，該族群約有49萬人，因許多人過去沒有與銀行往來經驗，且申貸時恐因財務證明等文件拖延核貸速度，如今為加速核貸，使用簡易評分表進行評分，分數達70分以上即可快速通過審核。

簡易申貸方案適用對象為，有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準的小規模營業人，每戶貸款額度最高為50萬元，並由信保基金提供10成保證，利率不超過1％，以簡易評分表替代財務報表及401報表，不須提出繁複申請文件，只須評分表分數達70分以上即可送信保基金核保貸放，估近50萬小規模營業人的85％（約43萬人）符合資格。

顧立雄說，本方案昨日起生效，央行事前有召開說明會，所有銀行均已派員參加，了解簡易評分表使用；欲申請者備齊申請文件後，約3個工作天可完成作業，快速完成核貸作業。

另外，為鼓勵銀行辦理紓困貸款，金管會已研提獎勵措施，對銀行使用中央銀行轉融通資金辦理案件，降低授信備抵呆帳提存比率，從1％降至0.5％；同時還會

針對金額、案件數、效率等分組，取各組前3名，可少繳存款理賠金保費，相關方案很快會出來。

(中時 )