再5年！運油20將助殲20飛1、2島鏈 17:462020/04/21 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運-20飛行員最近受訪透露，由運-20大型運輸機改裝的新型加油機不久即將亮相。 據中國大陸《兵工科技》雜誌報導，官媒的報導證實，運油-20不但存在，而且已進入研發試驗階段。而按科研規律推測，即將亮相的運油-20可能接近成熟，處於少量領先使用階段。 (中時電子報) #運油-20 #運-20 #殲20 #加油 #中國大陸 #運輸機 #亮相 #伊爾-78 #改裝 #運油 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 要陸別霸凌大馬 美派2艦到南海 - 海軍 海軍深夜發新聞稿：磐石艦就診人數驟增148人、226人次 - 軍事 再5年！運油20將助殲20飛1、2島鏈 - 空軍 少來！美航母南海行 陸艦上下圍觀 - 軍事 中美航母若大戰 俄專家鐵口斷贏家 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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