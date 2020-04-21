運-20飛行員最近受訪透露，由運-20大型運輸機改裝的新型加油機不久即將亮相。

據中國大陸《兵工科技》雜誌報導，官媒的報導證實，運油-20不但存在，而且已進入研發試驗階段。而按科研規律推測，即將亮相的運油-20可能接近成熟，處於少量領先使用階段。

(中時電子報)