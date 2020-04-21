台中市嘉陽技術高中設校已逾50年，近期卻出現將變更為長照中心傳聞，校長賴昭呈21日表示，經實地訪查結果，實際情形為某診所在附近購地，並擬進行長照事宜，他特別澄清並呼籲「謠言止於智者」！

賴昭呈指出，嘉陽技術高中設校已逾50年，董事會認真辦學，財務健全，師生表現與績效良好，對於大台中海線地區教育貢獻卓著，乃各界所稱道。惟近期有關學校校地即將易主變更為長照中心不實謠言，已嚴重影響校務運作。

賴昭呈20日上午特別實地訪查指出，清水街某知名聯合診所近年於吳厝里天地教天極行宮附近，購得一地並擬進行長照事宜；因兩地距離僅約5公里，疑過近且清水街上商賈人際之間流動而有所誤傳。

賴昭呈強調，謠言已造成學校困擾是不爭事實，希望各界領袖站在「謠言止於智者」、持續關心海線技職教育的立場，協助澄清不實謠言，並繼續予以學校支持與鼓勵。

(中時 )