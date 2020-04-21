油價異常，金管會21日對元大S&P原油正2ETF「示警」，證期局副局長蔡麗玲表示，雖然金管會考量近期市場波動大，核准元大原油正2在今年9月底前可適用「豁免條款」，即不用看30個營業日平均淨值低於2元，但近期這檔基金溢價過高，但淨值已降到1元以下，蔡麗玲說，若淨值過低、基金已無錢可投資，同樣會下市清算。

也就是說，若元大S&P原油正2ETF的淨值低到一定程度，尤其是期貨基金可能出現over loss（超額損失），即賠光本金還繼續賠的風險，將由投信自己承擔，所以元大投信若評估此檔基金有「事實上無法經營的原因」，即淨值幾近於零時，也可能公告要下市，並向金管會提出申請。

蔡麗玲呼籲投資人對溢價特別高的ETF，要注意交易風險，她強調：「基金投資最終還是要回歸NAV（淨值），若只看折溢價，這樣的投資風險非常高」，元大原油正2雖在9月底前適用豁免條款，但「不代表一定不會下市」，投信基金一定有下市條款，即因法令或事實上的原因，無法經營，就會下市。金管會已對溢價過高或投資風險較高的基金祭出三措施，一、如證交所從2020年3月17日至今，已把元大S&P原油正2列為處置有價證券，採用人工管制的撮合終端機，執行撮合作業，正常有價證券是逐筆交易，但元大原油正2是每5分鐘才撮合一次。

第二是投資人每天委託買賣數量，若單筆達10個交易單位，或多筆累計30個交易單位，要預收款券交割。

第三是提醒投資人折溢價過高是非常不合理的狀況，除了證交所等持續作ETF宣導，也邀集相關公會提醒投資人注意溢價風險。

目前被證交所列為處置有價證券的期貨ETF基金共三檔，即元大S&P原油正2、元大S&P原油、街口標普高盛布蘭特原油正2。

(工商 )