財政部國產署推出今年第二批都更宅標售案，其中兩大建案「全坤威峰」、「翔譽雙子星」打95折求售。

截至今年3月，國產署北區分署分回都更宅共220戶，10戶已撥用作社會住宅，辦理標售且標脫者148戶，待處理62戶。

為減輕管理成本，國產署積極以標售方式釋出供民間利用，提升國家資產運用效益，2019年共標脫39戶，標售金額為18億4,023萬元。

(工商 )

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