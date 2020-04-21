都更宅打95折 國產署力求標脫 17:572020/04/21 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部國產署推出今年第二批都更宅標售案，其中兩大建案「全坤威峰」、「翔譽雙子星」打95折求售。 截至今年3月，國產署北區分署分回都更宅共220戶，10戶已撥用作社會住宅，辦理標售且標脫者148戶，待處理62戶。 為減輕管理成本，國產署積極以標售方式釋出供民間利用，提升國家資產運用效益，2019年共標脫39戶，標售金額為18億4,023萬元。 (工商 ) #國產署 #都更宅 #標脫 #標售 #分署 也許您會感興趣 推薦閱讀 欠繳罰單拍賣房惹議 行政執行署點交急踩煞車 12:392020/04/17 社會 欠罰款拍賣房屋爭議 執行署宜蘭分署同意暫緩執行 15:032020/04/17 社會 跪後現活路 祖厝暫緩點交 04:102020/04/18 社會新聞 維護社會正義 別忘了同理心 04:102020/04/18 社會新聞 亞太科技園區5／22標售 04:102020/04/20 財經要聞 普華 標售台北東區金磚土地 04:102020/04/20 投資理財 嘉縣馬稠後園區二期產業用地 6月底公告標售 17:052020/04/20 生活 職務再設計 開放企業及勞工申請 04:102020/04/21 企業經營 馬稠後園區二期地 6月公告標售 04:102020/04/21 地方新聞 違反檢疫隔離遭罰韓籍夫婦 繳清30萬罰款解除限制出境 09:472020/04/21 社會 財經熱門新聞 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 慘爆！油價殺破0元 川普慌了…出驚天大招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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