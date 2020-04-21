新冠肺炎疫情再度刷新投資市場三觀。台灣時間21日凌晨兩點，油價首度驚見負值。5月交貨的美國西德州輕原油價格出現每桶負39美元的價格，相較17日收盤仍為相對正常的18.27美元，這段期間驚現300％的跌幅。

今年年初，石油價格尚有65.62美元，歐美疫情蔓延後，出現劇烈下滑，今年3月油價已經跌落30美元，石油價格崩落速度之快，為2008年金融海嘯以來最慘烈。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿分析，投資人不妨選擇與原油相關係數較低的資產，避免受到原油價格波動衝擊。根據彭博資料，從2018年到今年1月底，這二年期間，與原油價格相關度最低的資產分別為亞太（不含日本）REITs為0.127，亞太（不含日本）公用事業為0.148，這二者相較亞太（不含日本）股票指數、高收益債等風險性資產，與原油相關度都來得更低。

陳雯卿表示，相關係數低主要是因為REITs、公用事業這類實質資產，尤其公用事業，往往具備獨占或寡占性質，在市場波動期間，依舊能提供穩定現金流，並為股價撐開一層防護罩。

中國信託亞太實質收息多重資產基金（本基金之配息來源可能為本金）鎖定REITs、公用事業、基礎建設等，具有穩定現金流，可提供穩定股利、抗通膨、看得見的實質資產，保障投資人資產。

(工商 )