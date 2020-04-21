高雄市立美術館創全台先例，替「2020高雄獎」年輕藝術家媒合畫廊或收藏家，開創藝術界產官學三方合作交流新模式。（袁庭堯攝）

高雄市立美術館21日替「2020高雄獎」年輕藝術家媒合全台具指標性的畫廊或收藏家，藝術家把握機會、介紹自己的作品及創作裡面，吸引畫廊及收藏家的注意。（袁庭堯攝）

高雄市立美術館21日替「2020高雄獎」年輕藝術家媒合全台具指標性的畫廊或收藏家，藝術家把握機會、介紹自己的作品及創作裡面，吸引畫廊及收藏家的注意。（袁庭堯攝）

為年輕藝術家媒合、創造機會，高雄市立美術館邀集全台具代表性的畫廊、藝品收藏家與「2020高雄獎」年輕得主面對面，推動藝術家職涯建立及與畫廊、收藏家合作的可能。

高美館長李玉玲強調「防疫不防藝」，年輕藝術家全心投入創作，但對於展演管道及合作機會較不擅長經營。高美館基於官方的角色，首次替年輕藝術家媒合「產」（畫廊業者）、「學」（評審委員）界，以現場創作導賞、對談的方式，開啟三方新交流模式。

座談出席的業者有安卓藝術中心藝術、双方藝廊、印象畫廊、就在藝術空間、大象藝術空間、加力畫廊、新浜碼頭藝術空間、荷軒藝術空間、新思惟人文空間及高雄在地收藏家曾正光。創作者則有高雄獎、何創時特別獎、優選等8位年輕得主出席。

「高雄獎」為台灣年度藝文盛事，作品屢屢呼應時代脈絡也激盪跨域對話。現場藝界人士對高雄獎諸多「理念式」的作品如何保存、訂定商業價值，以及特殊文化作品如何出國展出等提出疑問。

安卓藝術中心藝術總監李政勇提醒，作品保存的穩定度關係到藝廊的收藏，創作者要注意。双方藝廊負責人胡朝聖則認為，創作者只要能清楚展現理念，就算做出「會崩解」的作品也有其價值。

李玉玲強調，高美館也順應時代趨勢，正研究典藏理念型作品的可能方式。販售作品不是此次座談目的，而是協助年輕創作者預做準備，思考創作重點同時，也接受市場的挑戰。

(中時 )