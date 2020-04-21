海軍敦睦艦隊27人確診新冠肺炎，到底在哪裡感染，成為各界焦點。帛琉衛生部長羅伯茲表示，艦上病毒來自該地的機率低，並指這波疫情較可能是「艦上群聚感染」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在用片段訊息判斷「有風險且不科學」，需要更多資訊。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳指出，原本認為一名官兵曾於3月6日在船上發燒為關鍵資訊，因為若是這名曾發燒者驗出抗體陽性，便可推斷，去帛琉前就感染。然而周日的抗體檢驗結果為陰性，推翻了這個假設，因此還需要其他資訊，包含其他沒發燒但有症狀者的抗體檢測結果，才能有更多推論。

外界質疑，既然三艘軍艦的官兵到帛琉時都下船，為何確診者僅出現在磐石艦上，而不是三艘船的人都有？張上淳則表示，下船活動不是每個人都會感染，有可能是磐石艦上的人在某種場合將病毒帶到艦上。

陳時中表示，目前疫情調查兩大重點，一個是往前追感染途徑，可以運用科學方法更了解台灣是不是有無症狀感染的情況，做進一步釐清，但這需要非常龐大的研究。現在用片段訊息判斷傳染源有風險且不科學，會蒐集更多資訊再來討論比較符合科學性，對疫情控制也較有幫助。

張上淳表示，19日說明案396、397和398有三人確診時，曾提到發病時間點為4月初到4月12、13日，因此研判為船上感染。但驗出另外3位抗體陽性者，發燒日期分別3月21、23和26日，只能說是在船上發病，並未代表在船上感染，整體群聚還需要更多資訊才能研判。

今天確診的案例425在3月23日就出現症狀，是否代表在帛琉感染，張上淳表示，也可能他是一開始感冒，後來才在船上被感染，沒辦法百分百認定出現症狀就是新冠肺炎的症狀。

(中時 )